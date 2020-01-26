Елистратов — третий в многоборье на ЧЕ. Первые два — венгры Шаоан и Шаолинь
Россиянин Семен Елистратов занял третье место в многоборье на чемпионате Европы в Дебрецене. Первые два места заняли хозяева льда представители Венгрии Лю Шаоан и Шандор Лю Шаолинь.
У женщин с большим отрывом победила голландка Сюзанне Схултинг, выигравшая три старта из четырех. Россиянка Екатерина Ефременкова стала 5-й.
Дебрецен (Венгрия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Многоборье
1. Лю Шаоан (Венгрия) — 77 очков
2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 75
3. Семен Елистратов (Россия) — 65
4. Ицхак де Лат (Голландия) — 50
5. Стейн Десмет (Бельгия) — 34
6. Владислав Быканов (Израиль) — 23...
9. Павел Ситников (Россия) — 3
Женщины
Многоборье
1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 102 очка
2. Арианна Фонтана (Италия) — 68
3. Мартина Вальчепина (Италия) — 34
4. Лара ван Рейвен (Голландия) — 32
5. Екатерина Ефременкова (Россия) — 30
6. Наталья Малишевска (Польша) — 24...
11. Евгения Захарова (Россия) — 3