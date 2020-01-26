Россиянин Семен Елистратов занял третье место в многоборье на чемпионате Европы в Дебрецене. Первые два места заняли хозяева льда представители Венгрии Лю Шаоан и Шандор Лю Шаолинь.

У женщин с большим отрывом победила голландка Сюзанне Схултинг, выигравшая три старта из четырех. Россиянка Екатерина Ефременкова стала 5-й.

Дебрецен (Венгрия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Многоборье

1. Лю Шаоан (Венгрия) — 77 очков

2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 75

3. Семен Елистратов (Россия) — 65

4. Ицхак де Лат (Голландия) — 50

5. Стейн Десмет (Бельгия) — 34

6. Владислав Быканов (Израиль) — 23...

9. Павел Ситников (Россия) — 3

Женщины

Многоборье

1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 102 очка

2. Арианна Фонтана (Италия) — 68

3. Мартина Вальчепина (Италия) — 34

4. Лара ван Рейвен (Голландия) — 32

5. Екатерина Ефременкова (Россия) — 30

6. Наталья Малишевска (Польша) — 24...

11. Евгения Захарова (Россия) — 3