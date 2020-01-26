Елистратов стал третьим на дистанции 1000 м на чемпионате Европы
18:11
Россиянин Семен Елистратов стал третьим на дистанции 1000 м на чемпионате Европы. Золото взят венгр Шандор Лю Шаолинь.
Дебрецен (Венгрия)
Чемпионат Европы
Мужчины
1 000 м
1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 1.25,636
2. Лю Шаоан (Венгрия) — 1.25,667
3. Семен Елистратов (Россия) — 1.25,831
4. Ицхак де Лат (Голландия) — 1.25,994
5. Дан Бреувсма (Голландия) — 1.26,223
6. Юри Конфортола (Италия) — 1.27,030
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