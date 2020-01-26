Россиянин Семен Елистратов стал третьим на дистанции 1000 м на чемпионате Европы. Золото взят венгр Шандор Лю Шаолинь.

Дебрецен (Венгрия)

Чемпионат Европы

Мужчины

1 000 м

1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 1.25,636

2. Лю Шаоан (Венгрия) — 1.25,667

3. Семен Елистратов (Россия) — 1.25,831

4. Ицхак де Лат (Голландия) — 1.25,994

5. Дан Бреувсма (Голландия) — 1.26,223

6. Юри Конфортола (Италия) — 1.27,030