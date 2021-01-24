Елистратов победил в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку
На чемпионате Европы по шорт-треку в Гданьске (Польша) завершились соревнования на дистанции 3000 метров. Российские спортсмены не попали в тройку сильнейших. При этом в многоборье по итогам всех дистанций победил россиянин Семен Елистратов, набравший 71 очко.
Вторым в многоборье стал итальянец Пьетро Сигел, третьим — голландец Ицхак де Лат. Российские спортсмены Денис Айрапетян и Константин Ивлиев заняли, соответственно, пятое и шестое место.
Шорт-трек
Гданьск (Польша)
Чемпионат Европы
Мужчины
3 000 м
1. Пьетро Сигел (Италия) — 4.56,498
2. Ицхак де Лат (Голландия) — 4.56,890
3. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 4.57,226
4. Денис Айрапетян (Россия) — 5.08,504
5. Семен Елистратов (Россия) — 5.22,451
Константин Ивлиев (Россия) — дисквалифицирован
Многоборье
Итог
1. Семен Елистратов (Россия) — 71
2. Пьетро Сигел (Италия) — 55
3. Ицхак де Лат (Голландия) — 55
5. Денис Айрапетян (Россия) — 35
6. Константин Ивлиев (Россия) — 34
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