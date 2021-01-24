Елистратов победил в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку

На чемпионате Европы по шорт-треку в Гданьске (Польша) завершились соревнования на дистанции 3000 метров. Российские спортсмены не попали в тройку сильнейших. При этом в многоборье по итогам всех дистанций победил россиянин Семен Елистратов, набравший 71 очко.

Вторым в многоборье стал итальянец Пьетро Сигел, третьим — голландец Ицхак де Лат. Российские спортсмены Денис Айрапетян и Константин Ивлиев заняли, соответственно, пятое и шестое место.

Шорт-трек

Гданьск (Польша)

Чемпионат Европы

Мужчины

3 000 м

1. Пьетро Сигел (Италия) — 4.56,498

2. Ицхак де Лат (Голландия) — 4.56,890

3. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 4.57,226

4. Денис Айрапетян (Россия) — 5.08,504

5. Семен Елистратов (Россия) — 5.22,451

Константин Ивлиев (Россия) — дисквалифицирован

Многоборье

Итог

1. Семен Елистратов (Россия) — 71

2. Пьетро Сигел (Италия) — 55

3. Ицхак де Лат (Голландия) — 55

5. Денис Айрапетян (Россия) — 35

6. Константин Ивлиев (Россия) — 34