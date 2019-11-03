Елистратов победил на дистанции 1500 м в Солт-Лейк-Сити, Шульгинов — третий
01:50
В Солт-Лейк-Сити (США) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. На дистанции 1500 м у мужчин победу одержал россиянин Семен Елистратов, третьим стал его соотечественник Александр Шульгинов. Кореец Ким Дон Ук занял второе место. Денис Айрапетян показал девятый результат.
Шорт-трек
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Семен Елистратов (Россия) — 2.16,025
2. Ким Дон Ук (Корея) — 2.16,118
3. Александр Шульгинов (Россия) — 2.16,138
4. Шарль Амлен (Канада) — 2.16,472
5. Кеита Ватанабе (Япония) — 2.16,478
6. Казуки Йосигава (Япония) — 2.17,585
9. Денис Айрапетян (Россия) — 2.13,715
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...