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Елистратов победил на дистанции 1500 м в Солт-Лейк-Сити, Шульгинов — третий

01:50
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В Солт-Лейк-Сити (США) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. На дистанции 1500 м у мужчин победу одержал россиянин Семен Елистратов, третьим стал его соотечественник Александр Шульгинов. Кореец Ким Дон Ук занял второе место. Денис Айрапетян показал девятый результат.

Шорт-трек

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Семен Елистратов (Россия) — 2.16,025

2. Ким Дон Ук (Корея) — 2.16,118

3. Александр Шульгинов (Россия) — 2.16,138

4. Шарль Амлен (Канада) — 2.16,472

5. Кеита Ватанабе (Япония) — 2.16,478

6. Казуки Йосигава (Япония) — 2.17,585

9. Денис Айрапетян (Россия) — 2.13,715

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