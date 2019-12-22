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Елистратов и Просвирнова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

16:48
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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов и многократный призер чемпионатов мира Софья Просвирнова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года. Турнир пройдет в венгерском городе Дебрецен 24-26 января, сообщает РИА «Новости».

Мужчины: Семен Елистратов, Александр Шульгинов и, скорее всего, Павел Ситников. Еще двух спортсменов определят позже, они будут участвовать в эстафете.

Женщины: Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова и Екатерина Ефременкова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191222/1562696427.html

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