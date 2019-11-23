Елистратов готов к любому решению ВАДА по РУСАДА

Олимпийский чемпион в шорт-треке Семен Елистратов отметил, что готов к любому решению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Эксперты считают, что решение по этому вопросу, если оно будет принято 9 декабря и станет отрицательным для российской стороны, может стоить российским спортсменам участия в международных соревнованиях и в двух следующих Олимпиадах.

— Если говорить только за себя, то я готов ко всему, к любому развитию событий, — цитирует «РИА Новости» Елистратова. — Если думать, отстранят тебя или нет, готовиться к соревнованиям будет вообще невозможно. Я через многое прошел, и вряд ли чему-то удивлюсь (9 декабря). Конечно, хочется видеть и верить, что наши права смогут отстоять. Остается дождаться решения.

?У нас постоянно что-то происходит. Невозможно находиться в таком состоянии, когда ты думаешь, что завтра может что-то случиться. Я не знаю, зависит ли от нас, спортсменов, хоть что-то. Мне кажется, что нет. Когда есть возможность, мы всегда отстаиваем свои права. Сейчас все зависит от других людей.