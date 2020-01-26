Россиянин Семен Елистратов завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 3000 м. Для него это 12-е золото континентальных первенств и третья медаль на нынешем турнире. Ранее он стал вторым на 1000 м и третьим на 500 м.

Дебрецен (Венгрия)

Чемпионат Европы

Мужчины

3 000 м

1. Семен Елистратов (Россия) — 4.57,674

2. Стейн Десмет (Бельгия) — 4.57,721

3. Ицхак де Лат (Голландия) — 4.57,766

4. Владислав Быканов (Израиль) — 4.58,128

5. Юри Конфортола (Италия) — 5.00,708

6. Дан Бреувсма (Голландия) — 5.10,670

7. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 5.18,075

8. Лю Шаоан (Венгрия) — 5.29,931