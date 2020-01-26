Елистратов — чемпион Европы на 3000 м
18:45
Россиянин Семен Елистратов завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 3000 м. Для него это 12-е золото континентальных первенств и третья медаль на нынешем турнире. Ранее он стал вторым на 1000 м и третьим на 500 м.
Дебрецен (Венгрия)
Чемпионат Европы
Мужчины
3 000 м
1. Семен Елистратов (Россия) — 4.57,674
2. Стейн Десмет (Бельгия) — 4.57,721
3. Ицхак де Лат (Голландия) — 4.57,766
4. Владислав Быканов (Израиль) — 4.58,128
5. Юри Конфортола (Италия) — 5.00,708
6. Дан Бреувсма (Голландия) — 5.10,670
7. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 5.18,075
8. Лю Шаоан (Венгрия) — 5.29,931
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