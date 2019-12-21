Олимпийский чемпион-2014 россиянин Семен Елистратов будет готовиться к чемпионату Европы со сборной Венгрии. Турнир пройдет в венгерском Дебрецене с 24 по 26 января.

— Перед сезоном я тренировался со сборной Венгрии, перед чемпионатом Европы опять поеду к ним, — цитирует «РИА Новости» Елистратова. — Думаю, самое главное, что поменялось, это моя голова. Отсюда и изменения в тактике, мне кажется, я стал быстрее ориентироваться. Голова стала сильнее, может, из-за того, что я стал папой, ответственность появилась. Может, из-за смены команды. Пока складывается все неплохо, но надо дождаться главных стартов.

Я не могу это объяснить, я просто чувствую забег, понимаю, что будет происходить. Из-за этого делаю тактические перестановки. Жаль, что это пришло в 30 лет, а не в 22.