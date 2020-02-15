Ефременкова — пятая на дистанции 1500 метров на Кубке мира по шорт-треку в Голландии
17:25
Голландская спортсменка Сюзанне Схултинг стала первой в шорт-треке на дистанции 1500 метров на Кубке мира в Дордехте (Голландия). Ее результат составил — 2.21,314.
Второе место заняла кореянка Ким Чи Йо (2.21,334). Третья — соотечественница Чи Йо — Но А Рум (2.21,453).
Россиянка Екатерина Ефременкова расположилась на 5-й строчке (2.22,422).
Шорт-трек
Дордрехт (Голландия)
Кубок мира
Женщины
1 500 м
1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 2.21,314
2. Ким Чи Йо (Корея) — 2.21,334
3. Но А Рум (Корея) — 2.21,453
4. Сео Ви Мин (Корея) — 2.21,574
5. Екатерина Ефременкова (Россия) — 2.22,422
6. Хань Юйтун (Китай) — 2.22,568
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