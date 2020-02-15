Голландская спортсменка Сюзанне Схултинг стала первой в шорт-треке на дистанции 1500 метров на Кубке мира в Дордехте (Голландия). Ее результат составил — 2.21,314.

Второе место заняла кореянка Ким Чи Йо (2.21,334). Третья — соотечественница Чи Йо — Но А Рум (2.21,453).

Россиянка Екатерина Ефременкова расположилась на 5-й строчке (2.22,422).

Шорт-трек

Дордрехт (Голландия)

Кубок мира

Женщины

1 500 м

1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 2.21,314

2. Ким Чи Йо (Корея) — 2.21,334

3. Но А Рум (Корея) — 2.21,453

4. Сео Ви Мин (Корея) — 2.21,574

5. Екатерина Ефременкова (Россия) — 2.22,422

6. Хань Юйтун (Китай) — 2.22,568