Шорт-трекист Елистратов завоевал золото на чемпионате России

Шорт-трекист Семен Елистратов одержал победу на чемпионате России на дистанции 1500 м.

Результат 35-летнего спортсмена составил 2 минуты 17,868 секунды. Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, бронзовым призером Игр 2018 и 2022 годов и победителем чемпионата мира-2015 на дистанции 1500 м.

Второе место на чемпионате страны занял Валентин Кобызев (2.17,884), третье — Максим Шевелев (2.18,016).

У женщин забег на этой дистанции выиграла Фаиля Аймалетдинова (2.30,845). Серебряным призером стала Мария Метелкина (2.31,730), бронзовым — Анастасия Жеганова (2.31,736).

Чемпионат России по шорт-треку стартовал 19 декабря в Санкт-Петербурге и завершится 21 декабря.