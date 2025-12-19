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19 декабря 2025, 16:50

Шорт-трекист Елистратов завоевал золото на чемпионате России

Алина Савинова

Шорт-трекист Семен Елистратов одержал победу на чемпионате России на дистанции 1500 м.

Результат 35-летнего спортсмена составил 2 минуты 17,868 секунды. Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, бронзовым призером Игр 2018 и 2022 годов и победителем чемпионата мира-2015 на дистанции 1500 м.

Второе место на чемпионате страны занял Валентин Кобызев (2.17,884), третье — Максим Шевелев (2.18,016).

У женщин забег на этой дистанции выиграла Фаиля Аймалетдинова (2.30,845). Серебряным призером стала Мария Метелкина (2.31,730), бронзовым — Анастасия Жеганова (2.31,736).

Чемпионат России по шорт-треку стартовал 19 декабря в Санкт-Петербурге и завершится 21 декабря.

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Семен Елистратов
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