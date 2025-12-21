Елистратов выиграл еще одно золото на чемпионате России по шорт-треку

Шорт-трекист Семен Елистратов победил на чемпионате России на дистанции 1000 метров.

В финале 35-летний спортсмен показал результат 1 минута 28,057 секунды. Ранее Елистратов также выиграл золото на дистанции 1500 метров.

Вторым среди мужчин стал Владимир Балбеков (1.28,123), третьим — Валентин Кобызев (1.28,177).

У женщин на дистанции 1000 метров победу одержала Алена Крылова с результатом 1 минута 34,507 секунды. Серебро завоевала Фаиля Аймалетдинова (1.34,530), бронзу — Елена Серегина (1.34,645).

Чемпионат России по шорт-треку проходил с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.