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21 декабря 2025, 19:47

Елистратов выиграл еще одно золото на чемпионате России по шорт-треку

Алина Савинова

Шорт-трекист Семен Елистратов победил на чемпионате России на дистанции 1000 метров.

В финале 35-летний спортсмен показал результат 1 минута 28,057 секунды. Ранее Елистратов также выиграл золото на дистанции 1500 метров.

Вторым среди мужчин стал Владимир Балбеков (1.28,123), третьим — Валентин Кобызев (1.28,177).

У женщин на дистанции 1000 метров победу одержала Алена Крылова с результатом 1 минута 34,507 секунды. Серебро завоевала Фаиля Аймалетдинова (1.34,530), бронзу — Елена Серегина (1.34,645).

Чемпионат России по шорт-треку проходил с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

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Семен Елистратов
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