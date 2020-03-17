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Чемпионат России по шорт-треку на отдельных дистанциях отменен из-за коронавируса

16:05
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Чемпионат России по шорт-треку на отдельных дистанциях и в эстафетах отменен, сообщает ТАСС.

Чемпионат России должен был состояться в Новоуральске с 22 по 25 марта. В понедельник Министерство спорта РФ рекомендовало приостановить проведение всероссийских соревнований из-за распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

Ранее стало известно, что всего в России заразились коронавирусом почти 100 человек. На данный момент число заразившихся составляет 93, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. 86 случаев заражения она назвала завозными, остальные оказались «контактными».

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Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8004115

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