Чемпионат мира по шорт-треку перенесен из Сеула из-за коронавируса

Чемпионат мира по шорт-треку 2020 года, который должен был пройти в Сеуле, не состоится в запланированные даты из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев. Турнир должен был пройти с 13 по 15 марта.

Пока неизвестно будет ли чемпионат мира отложен на более поздние даты или вовсе перенесен в другое место.

По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19, 12 человек скончались.