Чемпионат Европы по шорт-треку в 2022 году отменен из-за коронавируса

Чемпионат Европы по шорт-треку 2022 года отменен, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической ситуации и коронавирусных ограничений в Германии.

Турнир были готовы принять Нидерланды, но перенос оказался невозможным.

Чемпионат Европы по шорт-треку должен был пройти с 14 по 16 января в Дрездене.