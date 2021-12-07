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Чемпионат Европы по шорт-треку в 2022 году отменен из-за коронавируса

16:42
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Чемпионат Европы по шорт-треку 2022 года отменен, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической ситуации и коронавирусных ограничений в Германии.

Турнир были готовы принять Нидерланды, но перенос оказался невозможным.

Чемпионат Европы по шорт-треку должен был пройти с 14 по 16 января в Дрездене.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное