Чемпион Европы Ситников призван служить в спортроту

Чемпион России и Европы по шорт-треку Павел Ситников призван служить в спортивную роту в рамках весенней компании, сообщает РИА «Новости».

В весенний призыв 2020 года спортроту ЦСКА/Самара пополнили военнослужащие, представляющие 15 видов спорта: лыжные гонки, самбо, легкую атлетику, тяжелую атлетику, фристайл, плавание, велоспорт, биатлон, кёрлинг, фигурное катание, фехтование, теннис, санный спорт, бобслей, конькобежный спорт. Среди новобранцев мастер спорта международного класса, 25 мастеров спорта России и 13 кандидатов в мастера спорта.