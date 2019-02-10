Бутен завоевала золото на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Турине, Просвирнова - седьмая

Представительница Канады Ким Бутен стала первой на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в итальянском Турине. Второе место заняла кореянка Чхве Мин Джон, бронзу получила еще одна уроженка Канады - Элисон Шарль. Россиянка Софья Просвирнова стала 7-й.
Шорт-трек
Турин (Италия)
Кубок мира
Женщины
1 000 м
1. Ким Бутен (Канада) - 1.32,508
2. Чхве Мин Джон (Корея) - 1.32,814
3. Элисон Шарль (Канада) - 1.32,891
4. Вероник Пьеррон (Франция) - 1.33,314
5. Сара Лука Башкаи (Венгрия) - 1.33,586
7. Софья Просвирнова (Россия) - 1.31,541 (финал В)
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