Бронзовая призерка Олимпиады в шорт-треке ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет

Бронзовая призерка Олимпиады-2018 в эстафете по шорт-треку Лара ван Рейвен скончалась на 28-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конькобежного спорта Голландии.

Ван Рейвен заболела во время тренировочного сбора во французских Пиренеях. Причиной проблем со здоровьем стали нарушения в работе иммунной системы. У спортсменки началось внутреннее кровоизлияние. В последние дни девушка находилась в состоянии медикаментозной комы.

27-летняя ван Рейвен также является чемпионкой мира 2019 года по шорт-треку на дистанции 500 м, серебряным призером ЧМ-2018 в эстафете, трехкратной чемпионкой Европы.