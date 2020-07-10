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Бронзовая призерка Олимпиады в шорт-треке ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет

10 июля 2020, 23:09
Лара ван Рейвен. Фото Reuters
Лара ван Рейвен. Фото Reuters

Бронзовая призерка Олимпиады-2018 в эстафете по шорт-треку Лара ван Рейвен скончалась на 28-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конькобежного спорта Голландии.

Ван Рейвен заболела во время тренировочного сбора во французских Пиренеях. Причиной проблем со здоровьем стали нарушения в работе иммунной системы. У спортсменки началось внутреннее кровоизлияние. В последние дни девушка находилась в состоянии медикаментозной комы.

27-летняя ван Рейвен также является чемпионкой мира 2019 года по шорт-треку на дистанции 500 м, серебряным призером ЧМ-2018 в эстафете, трехкратной чемпионкой Европы.

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