Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал «СЭ» объявление об уходе из спорта шорт-трекиста Виктора Ана.

— Решение не было сюрпризом, он сам планировал проверить свои кондиции в этом сезоне, насколько стоит продолжать. Если бы в этом сезоне получилось — тогда бы стояла задача отбора на Олимпиаду. Мы создали все условия, сделали индивидуальный график. Просто кататься ему смысла нет, в эстафете он добавлял уверенности и силы, мы планировали его выставить на эстафету на чемпионате мира.

Учитывая травмы и возраст — все было ожидаемо. Так что не могу сказать, что обидно. Хочется, чтобы он стал тренером в России, но пока он не планирует работать в сборной, не хочет, к сожалению.

Много ли мы вложили в него в этом сезоне? Мы платили зарплату, выдали экипировку, разумеется. Но особо не вкладывались, он такой спортсмен, которого приглашали бесплатно тренироваться в корейском университете.

Никто на него давил, обязательства готовиться к Олимпиаде, когда он возвращался, не было. Таких спортсменов, как он, в мире шорт-трека было очень немного, — сказал Кравцов. (Дмитрий Кузнецов)