Ан и Елистратов вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мира

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и обладатель золотой медали Игр 2014 года в Сочи Семен Елистратов включены в состав сборной России по шорт-треку на первые четыре этапа Кубка мира. Об этом сообщил тренер российской команды Владимир Григорьев.

В понедельник в Коломне завершился первый этап Кубка России, который носил статус отборочного в национальную команду.

— В состав мужской команды вошли Елистратов, Ан, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Даниил Ейбог, — цитирует ТАСС Григорьева. — На первых двух этапах выступит Денис Айрапетян, Даниил Краснокутский поедет на третий и четвертый в связи с тем, что у него нет визы в США. У женщин в состав включены Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Софья Бойцова, а также Софья Просвирнова, попавшая в команду по дополнительной президентской квоте.