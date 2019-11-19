Каменский занял третье место в финале Кубка мира по пулевой стрельбе

Российский спортсмен Сергей Каменский вошел в число призеров финала Кубка мира по пулевой стрельбе в Путяне (Китай). Он стал третьим в стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров.

Россиянин заработал 449,8 балла. Победу одержал чешский спортсмен Филип Непейхал — 462,9. Серебро завоевал серб Миленко Себич — 461,5.

32-летний Сергей Каменский — семикратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады.