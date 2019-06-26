Каменский выиграл золото Европейских игр в стрельбе из малокалиберной винтовки

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Сергей Каменский стал чемпионом Европейских игр в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений.

Каменский обошел белоруса Юрия Щербацевича и венгра Пенни Иштвана. Для россиянина это уже третья медаль игр и вторая золотая.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.