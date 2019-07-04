Каменский рассчитывает выступить в трех дисциплинах на Олимпиаде-2020 в Токио

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Сергей Каменский, который был знаменосцем сборной России на II Европейских играх в Минске, рассчитывает принять участие в ОИ-2020 в Токио, сообщает телеканал RT.

– Через год состоится Олимпиада в Токио. Уже решили, будете ли выступать во всех трех дисциплинах?

– Буду готовиться ко всем, а там – как получится. Есть время подготовиться, сконцентрироваться на чем-то конкретном и отбросить ненужное. В целом я бы хотел выступить во всех дисциплинах, моя форма это позволяет, – приводит слова Каменского RT.

Каменский на Европейских играх завоевал две золотые медали (пневматическая винтовка, 10 м, микст и малокалиберная винтовка, 50 м) и одну серебряную (пневматическая винтовка, 10 м).