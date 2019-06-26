Алефиренко занял четвертое место на Европейских играх

Российский спортсмен Александр Алефиренко занял четвертое место в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров у мужчин на Европейских играх в Минске (Белоруссия). В финале он набрал 21 очко.

Победил немец Оливер Гайс (30 очков). Вторым стал француз Жан Кикампуа (32). Третьим стал еще один представитель Франции Клеман Бессегю (26).

Европейские игры проходят с 21 по 30 июня. Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске.

Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.