Спортсмен-стрелок в Лиможе стал очередной жертвой ограбления во Франции: исчезли пистолеты и патроны

Во Франции второй раз за неделю зафиксировано ограбление спортсмена-стрелка. Следователи проверяют возможную связь с кибератакой на федерацию, которая была совершена в октябре, — тогда хакеры получили доступ к базе, включая адреса и контакты.

Ограбление в Лиможе

Вечером 20 ноября в Лиможе неизвестный в маске и перчатках проник в дом спортсмена-стрелка. Злоумышленник взломал стеклянную дверь и добрался до сейфов. В них находились два пистолета, один — Glock калибра 9 мм, другой — Ruger.22 long rifle, а также примерно 500 патронов.

AFP сообщает, что среди похищенного были золотое кольцо и часы. Полиция начала расследование — уже подключена служба криминального розыска.

Сигнал тревожный — это не первое ограбление за неделю

Случай в Лиможе только усилил тревогу правоохранительных органов: 13 ноября в Ницце у другого спортсмена-стрелка похитили оружие и патроны, представившись полицейскими. А еще ранее, в начале ноября, была попытка проникновения в квартиру еще одного стрелка в Париже.

Кроме того, 20 октября Федерация стрельбы Франции заявила о кибератаке: хакеры получили доступ к личным данным лицензированных спортсменов, включая адреса и контакты.

После инцидента было выпущено предупреждение: «Если кто-то приходит с проверкой оружия, требуйте уведомление по почте и звоните в полицию, прежде чем открывать дверь». Следователи предполагают, что случаи ограбления напрямую связаны с кибератакой.

Представитель профсоюза Alliance Police Nationale Йоан Мара в интервью BFMTV сообщил: «Даже если связь между утечкой данных и этими кражами пока не доказана, нельзя исключать — оружие попадет в руки криминальных групп».

Федерация советует спортсменам при необходимости сдавать оружие на временное хранение в лицензированные точки, где условия безопасности намного выше.