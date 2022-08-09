«Что же вы делаете, ребята!»: как фаворит Олимпиады застрелил партнера по сборной за месяц до Игр

Многократный чемпион мира по пулевой стрельбе Игорь Бакалов в 1968 году должен был выиграть олимпийское золото, но вместо этого случайно убил молодого коллегу.

Увлечение стрельбой для рабочего Ленинградского танкового завода имени Ворошилова и ученика вечерней школы Игоря Бакалова началось с охоты. 16-летний парень познакомился с пожилым любителем пострелять уток на Ладожском озере и быстро перенял у него все азы ремесла. Вступил в общество охотников, получил билет, приобрел ружье и стал проводить выходные на ладожских берегах, продолжая обучение у нового знакомого.

Однажды, как вспоминала сестра Бакалова Зоя, охотник заметил большой талант Игоря и сказал: «Вот что, парень, у тебя не дрожит рука и меткий глаз. Если не бросишь ружье, из тебя выйдет толк».

Бакалов не бросил. В армии всерьез занялся стрелковым спортом, поразил командование своими навыками и был принят в ЦСКА, где и продолжил службу. В армейском клубе Игорь окончательно определился с любимым видом оружия и стал спортсменом сборной СССР по пулевой стрельбе из пистолета. На дебютном чемпионате мира с ходу выиграл три золота и серебро. Но тогда молодому стрелку не хватало стабильности и хладнокровия. Поэтому на Олимпиаде 1964 года он занял самое обидное четвертое место.

Зато к Играм в Мехико через четыре года подходил уже матерый стрелок. Перед Олимпиадой-1968 Бакалов считался лучшим в мире в своей дисциплине и главным претендентом на золото. «Вопрос об отборе в команду для Игоря даже не стоял, он был безусловным первым номером в скоростной стрельбе. Он был готов к этой Олимпиаде, как ни один силуэтчик мира. Эти Игры должны были стать звездным часом Бакалова», — вспоминал чемпион мира по пулевой стрельбе Ренарт Сулейманов.

Роковой выстрел

В столицу Мексики Игорю поехать было не суждено. За месяц до Игр потенциальный олимпийский чемпион в составе сборной Союза превратился в подозреваемого в убийстве. Трагедия произошла 3 сентября 1968 года на сборах в Цахкадзоре. В выходной Бакалов пошел на оружейный склад за пистолетами для друзей из команды по стендовой стрельбе. Они хотели попрактиковаться в тире. В это же время на складе находился тренер Василий Павлюкевич, который и стал очевидцем кошмарных событий.

«В пистолете, который дали Игорю, был полный магазин, причем курок был взведен и патрон дослан в патронник, разрядить оружие можно было только выстрелом. Выходить из склада с заряженным пистолетом категорически воспрещается. Поскольку на складе были люди, нельзя было стрелять и в стенку, рикошет мог оказаться непредсказуемым. Игорь отвел руку в сторону и разрядил пистолет в дверной проем, в котором никого не было. Находясь к проему под углом, он не мог видеть входившего Женю Кондратьева. Пуля прошила туловище поперек и, отразившись от ребра, проделала свой черный путь назад. Женя согнулся, успев вымолвить: «Ребята, что же вы делаете?», — вспоминал Павлюкевич.

22-летний член олимпийской сборной СССР Евгений Кондратьев скончался на месте. Бакалов нашел в себе силы, чтобы приехать в Ташкент к родителям своей случайной жертвы и попросить прощения. Они приняли его извинения и не стали добиваться наказания. На Олимпиаду Игорь не попал, будучи под следствием. Дело вела военная прокуратура из-за офицерского звания спортсмена. Суд дал два года условно. Было установлено, что пистолет оказался заряженным из-за нарушения должностных обязанностей и инструкций заведующим складом. Накануне несчастного случая он разрешил пострелять из оружия стрелков сборной СССР своим знакомым, а когда получил пистолеты обратно, не проверил их.

Фатальные неудачи и смерть от неизвестной болезни

Трагедия разрушила карьеру Бакалова. В спорт он через какое-то время вернулся, но больше никогда не выходил на высочайший уровень. Психологически он так и не смог отойти от случившегося.

«Отношение к произошедшему у всех было однозначное — сочувствие. Тренеры и спортсмены старались эту тему обходить. Все видели, как Игорь страдает, как трудно ему даются тренировки», — рассказывал чемпион СССР Виктор Петров.

Непонятно, как Игорь вообще смог снова взять пистолет в руки. Не психанул, не решил навсегда бросить стрельбу. Особенно после череды фатальных неудач, что последовали за трагедией со случайным убийством Кондратьева.

На чемпионате мира 1970 года в Финиксе Бакалов шел лидером после первого дня. Во второй у него случились недолет из-за бракованного патрона плюс две осечки. Медали ушли. На Олимпиаде-1972 в Мюнхене история повторилась. Эти Игры стали для Игоря последними. Вскоре его перестали вызывать в сборную из-за омоложения состава. Когда-то лучший стрелок мира так и не выиграл заветное золото из-за страшной человеческой трагедии. Зато помог осуществить мечту другому спортсмену.

«В Сеуле стрелял с тем же чувством уверенности, которое вселил в меня Игорь. Снова выбил 598 очков, а потом в финале и 100 из 100 — победа! Игорек просто умница! Когда вспоминаю об этом, слеза прошибает», — рассказывал олимпийский чемпион 1988 года Афанасий Кузьмин.

Бакалов по-товарищески решил помочь бывшему партнеру по команде. Приехал к нему в Ригу и стал кем-то вроде наставника. Проводил тренировки, разбирал ошибки, внушил чувство уверенности и спокойствия. Помог достичь психологической устойчивости и комфорта, чего в его собственной жизни после 3 сентября 1968 года не могло быть уже никогда.

В 1992-м Бакалов умер от инфекционного заболевания, которое развилось после перенесенной тропической лихорадки. Ее бывший спортсмен подхватил в Индии, где обучал стрельбе охрану премьер-министра Раджива Ганди. Страшное заболевание уничтожило печень чемпиона мира. Он скончался в больнице в ужасных муках из-за сильных болей, отеков и озноба. Последнее, что Бакалов успел сказать родным: «Я отсюда уже не выйду».