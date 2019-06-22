Виталина Бацарашкина: "После пристрелки перед финалом чувствовали уверенность"

Россиянка Виталина Бацарашкина осталась довольна выступлением на вторых Европейских играх, которые проходят в Минске. Она в паре с Артемом Черноусовым завоевала золотые медали в соревновании смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

– После пристрелки перед финалом чувствовали уверенность, – цитирует Team Russia Бацарашкину. – Накануне хорошо отдохнули, рано легли спать и даже пропустили церемонию открытия. Сегодня сделали все то, что обычно в большем объеме выполняем на тренировках.

– Когда зашкаливает адреналин, слушаю удары своего сердца, – сказал Черноусов. – Сегодня все было спокойно. Увидел хорошую картинку и нажал спусковой крючок. Некогда волноваться – у меня в Минске впереди еще три старта.