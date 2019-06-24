Серебряный призер Олимпиады-2016 Каменский выиграл серебро на Европейских играх

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 Сергей Каменский занял второе место в дисциплине пневматическая винтовка на дистанции 10 метров на Европейских играх. Турнир проходит в Минске.

В финальной серии 31-летний россиянин уступил израильтянину Сергею Рихтеру.

Отметим, что соревнования стрелков среди смешанных команд включены впервые в программу Олимпийских игр в 2020 году.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.