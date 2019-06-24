Серебряный призер Олимпиады-2016 Каменский выиграл серебро на Европейских играх

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 Сергей Каменский занял второе место в дисциплине пневматическая винтовка на дистанции 10 метров на Европейских играх. Турнир проходит в Минске.
В финальной серии 31-летний россиянин уступил израильтянину Сергею Рихтеру.
Отметим, что соревнования стрелков среди смешанных команд включены впервые в программу Олимпийских игр в 2020 году.
Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.
Счастливый Сергей Каменский :) pic.twitter.com/QsMjBuJ20V— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 24 июня 2019 г.
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