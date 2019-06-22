Каримова и Каменский завоевали золото Европейских игр в стрельбе из пневматической винтовки

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли золотые медали вторых Европейских игр в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. В финале они победили соотечественников Анастасию Галашину и Владимира Масленникова со счетом 16:12.

Бронзовые медали взяли чешские стрелки Анета Брабцова и Филип Непейхал.

Отметим, что соревнования стрелков среди смешанных команд включены впервые в программу Олимпийских игр в 2020 году.

Для сборной России эта медаль стала второй золотой на вторых Европейских играх, которые 21 июня стартовали в Минске.