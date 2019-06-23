Черноусов выиграл очередное золото на II Европейских играх-2019

Российский стрелок Артем Черноусов выиграл золото в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров на II Европейских играх-2019. 23-летний спортсмен набрал 241,4 очка, установив рекорд турнира.

Второе место занял украинец Олег Омельчук – 239,6 очков, бронза – у латвийского спортсмена Лауриса Страутманиса – 219,3 очков. Для россиянина это вторая победа на турнире. Всего в активе российской национальной команды теперь 10 золотых медалей.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.