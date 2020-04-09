Чемпионат мира по стрельбе по движущейся мишени перенесен из-за коронавируса

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) объявила о переносе чемпионата мира по стрельбе по движущейся мишени. Причина — пандемия коронавируса.

Чемпионат мира должен был пройти с 9 по 19 июня в Шатору (Франция). Турнир перенесен на 2021 год. Точные даты его проведения будут названы позднее.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 502 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 89 915 человек, выздоровело — 339 775.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

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