Авдеева вышла в финал ЧМ в стрельбе из блочного лука

Россиянка Наталья Авдеева победила в полуфинале турчанку Есим Бостан (149:145) в стрельбе из блочного лука и вышла в финал чемпионата мира в Голландии.

В финале 30-летняя россиянка встретится с американкой Пэйдж Пирс. Поединок состоится 15 июня.

У мужчин россиянин Артем Махненко в третьем раунде проиграл японцу Такахару Фурукаве. Эрдем Ирдынеев проиграл представителю Тайваня Тан Чинчуню, Бэлигто Цынгуев - канадцу Эрику Питерсу.

В смешанных соревнованиях по стрельбе из блочного лука сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Колумбии.

Россиянин Павел Крылов выбыл в третьем раунде соревнований по стрельбе из блочного лука, проиграв голландцу Петеру Элзинге.