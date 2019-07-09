Российские спортивные организации могут освободить от налога с доходов, а тренеров медалистов Олимпиад и ЧМ - от уплаты налогов с призовых

Общественная палата РФ на заседании комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни рассмотрела вопрос об освобождении российских спортивных организаций от уплаты налога на доход.

Как сообщает ТАСС, в Госдуму планируется внести законопроект, предусматривающий применение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении доходов, получаемых организациями в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Также на упомянутом заседании рассматривался вопрос об освобождении тренеров медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира от уплаты налогов с призовых.

По общему правилу, cтавка налога на прибыль в 2019 году составляет 20 процентов.