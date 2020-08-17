Forbes назвал десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

В топ-10 девять спортсменок являются теннисистками. Первое место в рейтинге занимает японка Наоми Осака. Она в общей сложности заработала 37 миллионов долларов, из которых 34 миллиона — деньги, полученные от рекламы. Далее располагаются Серена Уильямс, Эшли Барти и Симона Халеп?.

Далее в десятке расположились Бьянка Андрееску, Габрина Мугуруса, Элина Свитолина, Софья Кенин, Анджелика Кербер и футболистка Алекс Морган.