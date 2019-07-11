Федерер – самый высокооплачиваемый теннисист мира

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вошел в топ-20 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2018 года по версии журнала Forbes.

37-летний Федерер занял 11-е место с годовым доходом в 93,4 миллиона долларов. Теннисист стал единственным представителем своего вида спорта в упомянутом рейтинге.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял 4-е место со 127 миллионами долларов, форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду – 6-е место со 109 миллионами долларов, а нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар – 7-е место со 105 миллионами долларов. Первое место у американской певицы Тэйлор Свифт со 185 миллионами долларов.

12 июля в полуфинале Уимблдона Федерер встретится с Рафаэлем Надалем.