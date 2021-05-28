Аудиторская компания KPMG опубликовала ежегодный рейтинг стоимости европейских клубов. Выделяем главное из него.

С начала пандемии коронавируса прошло чуть больше года. Еще прошлой весной было очевидно, что ковид серьезно ударит по финансовому здоровью клубов, а сейчас можно говорить о конкретных суммах.

Аудиторская компания KPMG каждый год составляет рейтинг 32 самых дорогих клубов планеты. Критериев много: стоимость акций клубов, величина и количество спонсорских контрактов, операционная прибыль, оборот, цена игроков, недвижимые активы... В этом году рейтинг уникален: абсолютно все потеряли в цене. Совокупная стоимость 32 клубов в 2020 году составляла 33,6 миллиарда евро, в свежем рейтинге — 27,5 миллиарда. Клубы стали дешевле на 15 процентов, или на 6,1 миллиарда евро.

Топ-10 самых дорогих клубов мира. Фото «СЭ»

«Реал» третий год подряд остается самым дорогим клубом мира, однако он подешевел сразу на 569 миллионов евро. На второе место с третьего поднялась «Барселона» и подобралась к мадридцам вплотную — разница между ними составляет всего 40 миллионов. Замкнул тройку «Манчестер Юнайтед», который год назад был вторым, но подешевел почти на 700 миллионов.

Из других изменений отметим размен позициями «ПСЖ» и «Тоттенхэма», а также вылет «Арсенала» из десятки (вместо него туда вернулся «Ювентус»). Из топ-32 вылетели «Вест Хэм», «Атлетик» и «Бешикташ», а их места заняли «Аталанта», «Марсель» и «Фенербахче». Российские команды в рейтинг не попали.

KPMG считает, что коронавирус еще долго будет влиять на европейский футбол. По оценкам компании, только в сезоне-2019/20 операционная прибыль клубов топ-лиг УЕФА снизилась на 11 процентов по сравнению с предыдущим сезоном. В последний раз похожее падение было зафиксировано в сезоне-2010/11 — прямо перед введением финансового fair play. Но и тогда убытки были не такими серьезными, как сейчас.

KPMG также отмечает пропасть между топ-10 и остальными клубами рейтинга — операционная прибыль самой дорогой десятки мира составляет около 60 процентов от совокупного дохода 32 клубов.