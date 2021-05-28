Из-за ковида топ-клубы подешевели на 6 миллиардов евро. «Реал» — самый дорогой в мире
С начала пандемии коронавируса прошло чуть больше года. Еще прошлой весной было очевидно, что ковид серьезно ударит по финансовому здоровью клубов, а сейчас можно говорить о конкретных суммах.
Аудиторская компания KPMG каждый год составляет рейтинг 32 самых дорогих клубов планеты. Критериев много: стоимость акций клубов, величина и количество спонсорских контрактов, операционная прибыль, оборот, цена игроков, недвижимые активы... В этом году рейтинг уникален: абсолютно все потеряли в цене. Совокупная стоимость 32 клубов в 2020 году составляла 33,6 миллиарда евро, в свежем рейтинге — 27,5 миллиарда. Клубы стали дешевле на 15 процентов, или на 6,1 миллиарда евро.
«Реал» третий год подряд остается самым дорогим клубом мира, однако он подешевел сразу на 569 миллионов евро. На второе место с третьего поднялась «Барселона» и подобралась к мадридцам вплотную — разница между ними составляет всего 40 миллионов. Замкнул тройку «Манчестер Юнайтед», который год назад был вторым, но подешевел почти на 700 миллионов.
Из других изменений отметим размен позициями «ПСЖ» и «Тоттенхэма», а также вылет «Арсенала» из десятки (вместо него туда вернулся «Ювентус»). Из топ-32 вылетели «Вест Хэм», «Атлетик» и «Бешикташ», а их места заняли «Аталанта», «Марсель» и «Фенербахче». Российские команды в рейтинг не попали.
KPMG считает, что коронавирус еще долго будет влиять на европейский футбол. По оценкам компании, только в сезоне-2019/20 операционная прибыль клубов топ-лиг УЕФА снизилась на 11 процентов по сравнению с предыдущим сезоном. В последний раз похожее падение было зафиксировано в сезоне-2010/11 — прямо перед введением финансового fair play. Но и тогда убытки были не такими серьезными, как сейчас.
KPMG также отмечает пропасть между топ-10 и остальными клубами рейтинга — операционная прибыль самой дорогой десятки мира составляет около 60 процентов от совокупного дохода 32 клубов.
Не всю вину можно возложить на пандемию коронавируса, считают составители рейтинга. По их мнению, глобальный кризис только обострил те проблемы, которые уже были в бизнес-моделях футбольных клубов. KPMG видит необходимость реформ календаря УЕФА, но не таких радикальных, как создание Суперлиги. Нужно рассмотреть возможность сокращения некоторых лиг, оптимизации их календаря и, может быть, слияния соседних небольших лиг. Также аналитики считают, что нужно пересмотреть идею финансового fair play и сделать больший упор на более строгие механизмы контроля затрат.
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