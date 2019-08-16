Стоимость футболистов «Барселоны» и «Реала» составляет более 1 миллиарда евро. В Испании подсчитали, сколько стоят составы команд ла лиги

Портал решил подсчитать, сколько стоят составы команд ла лиги, в лидерах ожидаемо оказались «Реал» и «Барселона».

Так, по данным издания, стоимость футболистов «Барселоны» составляет 1,26 миллиарда евро, «Реала» — 1,18 миллиарда, «Атлетико» — 839,4 миллиона евро, «Валенсии» — 474 миллиона евро, также в пятерку клубов ла лиги с самыми дорогими составами входит «Реал Сосьедад» — его футболисты оцениваются в 288,3 миллиона евро.

Для сравнения, стоимость футболистов действующего чемпиона страны «Зенита» оценивается порталом transfermarkt в 208,15 миллионов евро, а победителя Лиги чемпионов «Ливерпуля» — в 1,07 миллиарда евро.

?? Descubre el valor de mercado de los equipos de @LaLigahttps://t.co/zgcJxW6s4f — AS Fotograf?a (@FotografiAS_AS) August 16, 2019

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр