Правительство РФ опубликовало постановление, в котором указана увеличенная сметная стоимость стадионов, построенных специально к чемпионату мира.

Увеличение стоимости связано с реализацией требований ФИФА и правительства к нормативам по инфраструктуре мест, а также ужесточением требований по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищённости.

В этих целях на «Самара Арену» дополнительно было потрачено 5,78 миллиарда рублей, на «Волгоград Арену» — 3,34 миллиарда, на стадион «Нижний Новгород» — 2,62 миллиарда, на «Екатеринбург Арену» — 1,55 миллиарда, на «Мордовия Арену» — 1,27 миллиарда, на стадион «Калининград» — 1,3 миллиарда, на «Ростов Арену» — 911,8 миллиона рублей.