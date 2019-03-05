"Камп Ноу" – самый прибыльный стадион Европы в сезоне-2017/18

Аудиторская компания Deloitte опубликовала рейтинг самых прибыльных стадионов футбольных клубов в Европе по итогам сезона-2017/18. Первые два места занимают арены испанских "Барселоны" и "Реал".

Список выглядит следующим образом:

1. "Камп Ноу" ("Барселона", Испания) – 144,8 миллиона евро (+5,54 процента по сравнению с сезоном-2016/17)

2. "Сантьяго Бернабеу" ("Реал", Испания) – 143,4 (+5,13)

3. "Олд Траффорд" ("Манчестер Юнайтед", Англия) – 119,5 (-4,55)

4. "Эмирейтс" ("Арсенал", Англия) – 111,6 (-4,12)

5. "Альянц Арена" ("Бавария", Германия) – 103,8 (+6,24)

6. "Парк де Пренс" ("ПСЖ", Франция) – 100,6 (+11,53)

7. "Энфилд" ("Ливерпуль", Англия) – 91,6 (+14,63)

8. "Уэмбли" ("Тоттенхэм", Англия) – 85,2 (+61,67)

9. "Стэмфорд Бридж" ("Челси", Англия) – 83,4 (+9,45)

10. "Этихад" ("Манчестер Сити", Англия) – 63,9 (+5,79)

11. "Сигнал Идуна Парк" ("Боруссия" Дортмунд, Германия) – 57,1 (-2,56)

12. "Ванда Метрополитано" ("Атлетико", Испания) – 56,8 (+38,54)

13. "Альянц Стадиум" ("Ювентус", Италия) – 51,2 (-11,42)

14. "Фельтинс-Арена" ("Шальке", Германия) – 47 (-11,82)

15. "Сан Сиро" ("Милан", Италия) – 36,9 (+75,71)

16. "Олимпико" ("Рома", Италия) – 35,4 (+41,60)

17. "Сан Сиро" ("Интер", Италия) – 35,3 (+24,30)

18. Олимпийский стадион ("Вест Хэм", Англия) – 27,7 (-16,82)

19. "Сент-Джеймс Парк" ("Ньюкасл", Англия) – 27 (=)

20. "Гудисон Парк" ("Эвертон", Англия) – 18,9 (+12,5)​