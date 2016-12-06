Джордан возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Бывший баскетболист "Чикаго" Майкл Джордан возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1 миллиард 700 миллионов долларов. Из них только 93 миллиона Джордан заработал за свою карьеру. Остальной доход - рекламные контракты и его бизнес. В первую тройку также входят гольфисты Тайгер Вудс и Арнольд Палмер.
Всего в двадцатке представители восьми видов спорта - баскетбола, гольфа, формулы-1, бокса, футбола, бейсбола, тенниса и NASCAR.
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes
1. Майкл Джордан (баскетбол) - 1,7 миллиарда долларов
2. Тайгер Вудс (гольф) - 1,65
3. Арнольд Палмер (гольф) - 1,65
4. Джек Никлаус (гольф) - 1,15
5. Михаэль Шумахер (формула-1) - 1
6. Кобе Брайант (баскетбол) - 0,77
7. Флойд Мейуэзер-мл. (бокс) - 0,765
8. Фил Микелсон (гольф) - 0,76
9. Дэвид Бекхэм (футбол) - 0,73
10. Шакил О'Нил (баскетбол) - 0,7
11. Майк Тайсон (бокс) - 0,685
12. Грег Норман (гольф) - 0,68
13. Леброн Джеймс (баскетбол) - 0,64
14. Криштиану Роналду (футбол) - 0,62
15. Роджер Федерер (теннис) - 0,6
16. Алекс Родригес (бейсбол) - 0,6
17. Лионель Месси (футбол) - 0,52
18. Джефф Гордон (NASCAR) - 0,515
19. Оскар Де Ла Хойя (бокс) - 0,51
20. Мэнни Пакиао (бокс) - 0,49