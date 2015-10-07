"Мордовия" оштрафована на 150 тысяч рублей, "Спартак" – на 220 тысяч

"Мордовия" оштрафована на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче 11-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:1), передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также клуб заплатит 50 тысяч за массовое появление на поле посторонних лиц. Три болельщика саранцев выбежали на поле.

За использование фанатами пиротехники "Спартак" оштрафован на 20 тысяч. За ее бросание в сторону поля – на 200 тысяч. На 46-й минуте встречи были брошены девять файеров на беговую дорожку, а на 47-й использованы две дымовые шашки.

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов покидал пределы технической зоны в игре с "Рубином" (2:1). Это у него второй раз в сезоне – штраф в 20 тысяч рублей.

Руководитель по работе с болельщиками "Терека" не присутствовал в совещании – грозненцы оштрафованы на 50 тысяч рублей.

В игре с "Краснодаром" на поле выбежал болельщик "Уфы" по окончании матча. Штраф 20 тысяч рублей. За необеспечение безопасности – еще 100 тысяч.

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев покидал пределы технической зоны во встрече с "Амкаром" (3:0) – 20 тысяч рублей штрафа (второе нарушение в сезоне).

За скандирование зрителями обеих команд оскорбительных выражений в адрес "Спартака" – 30 тысяч штраф "Динамо" (третье нарушение в сезоне) и 60 тысяч ЦСКА (шестое нарушение в сезоне).