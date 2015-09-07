Алан Ширер: "Трансферные решения ван Гала непонятны"

Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер раскритиковал трансферную политику наставника "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гала. Ветеран усомнился в целесообразности расставания с Аднаном Янузаем, Хавьером Эрнандесом и Робином ван Перси, а также покупки молодого Антони Марсьяля.

- Его решения в летнее трансферное окно были непонятны, - цитирует The Sun Ширера. - Он выпускал Янузая в четырех стартовых играх сезона, включая отборочный турнир Лиги чемпионов, а затем отдает его в аренду. Он говорит, что даст Эрнандесу еще один шанс, а затем продает его. Робин ван Перси был толковым игроком, но от него также избавляются. И на смену приходит молодой Антони Марсьяль, стоимость которого в итоге составит 57,6 миллиона фунтов. Ему всего 19, и он может прогресировать, но для этого ему нужно время, а "МЮ" не может ждать.