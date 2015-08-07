Слуцкий будет получать в сборной не зарплату, а бонус за решение задачи по попаданию на Euro-2016

Назначенный главным тренером сборной России наставник ЦСКА Леонид Слуцкий за работу в национальной команде будет получать не зарплату, а бонус за решение задачи по выходу в финальную часть чемпионата Европы. Об этом на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани журналистам заявил министр спорта РФ Виталий Мутко, сообщает "Р-Спорт".

"У нас даже не зарплата будет, а некий бонус за решение задач", – сказал Мутко.

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