Деньги
Футбол
Новости Статьи Хоккей Баскетбол
Главная
Деньги
Футбол

27 июля 2015, 17:20

"Ливерпуль" готов заплатить 30,5 миллиона евро за Ляказетта

Михаил ДУХОВНЫЙ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий &amp;quot;Лиона&amp;quot; Александр ЛЯКАЗЕТТ.
Фото AFP

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт может продолжить карьеру в Англии, передает TMW. По информации издания, в услугах 24-летнего француза заинтересован "Ливерпуль". "Красные" готовы заплатить за форварда 30,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются "Арсенал", "Ювентус" и "ПСЖ". В завершившемся чемпионате Франции Ляказетт провел 33 матча, забив 27 голов и сделав 8 результативных передач.

ФК Ливерпуль
ФК Лион
2
Читайте также
Гимнастки Дина и Арина Аверины приняли решение завершить карьеру
«Интер Майами» обыграл «Реал Солт-Лейк» в первом матче сезоне МЛС
Протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку с участием Макрона
Медведев назвал новые санкции направленными против всех россиян
В США предрекли Украине проблемы с заменой уничтоженных ЗРК Patriot
Небензя назвал условие для сохранения Украины как независимого государства
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
Открытие КХЛ: интервью Владислава Барулина
«Металлург» не боится лететь в Хабаровск в первом раунде
«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Как «Ак Барс» выступит в Кубке Гагарина?
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Определились все участники Кубка Гагарина-2024
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Салавата Юлаева» проиграл три раза подряд
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев побил личный рекорд по очкам в регулярке
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Айю подписал пятилетний контракт с "Астон Виллой"

Марко Ливая: "Болонья"? Мне нравится этот клуб, но на данный момент я игрок "Рубина"
Новости
RSS RSS
Все новости