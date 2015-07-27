"Ливерпуль" готов заплатить 30,5 миллиона евро за Ляказетта

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт может продолжить карьеру в Англии, передает TMW. По информации издания, в услугах 24-летнего француза заинтересован "Ливерпуль". "Красные" готовы заплатить за форварда 30,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются "Арсенал", "Ювентус" и "ПСЖ". В завершившемся чемпионате Франции Ляказетт провел 33 матча, забив 27 голов и сделав 8 результативных передач.