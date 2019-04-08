Золотой Педро Роша, жесткий ответ Карреры Андрею Федуну и грандиозный скандал Слуцкого

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 8 апреля.

МИЛЛИАРД. За сколько купили Рошу? Леонид Федун все объясняет

На прошлой неделе Педро Роша был отдан в аренду "Крузейру" – именно этот клуб проявлял наибольшую заинтересованность в футболисте. Соглашение оформлено до конца года, и по сообщениям бразильских СМИ, красно-белые получат 750 тысяч евро, что при зарплате футболиста в 1,5 миллиона евро довольно выгодно. Но вернется ли он в "Спартак"? И сколько москвичи за него заплатили?

ЭКСКЛЮЗИВ. Роман Бабаев: "Есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА – ведем активные переговоры с "Эвертоном"

После победы в дерби над "Спартаком" (2:0) генеральный директор ЦСКА поделился своим мнением об этом матче и календаре на финише сезона, рассказал о характере Сигурдссона и возможном будущем Влашича.

ЖЕСТКО. Каррера ответил Андрею Федуну

Незадолго до матча с армейцами Андрей Федун, член совета директоров "Спартака", брат владельца клуба в интервью "СЭ" дал довольно жесткую оценку работе Массимо. Мы задали подобный вопрос на эту тему и итальянцу. Ответ удивил.

ПОМОЖЕТ? Самый легкий календарь – у "Спартака"

Прошел 22-й тур, самый насыщенный на топ-матчи. Самое время изучить, у кого из клубов первой пятерки наиболее удобный календарь. И кто теперь фаворит в борьбе за Лигу чемпионов?

ОЖИДАЕМО? Аргентинизация "Зенита" провалилась. Дриусси и Ригони были худшими против "Локо"

Почти два года назад сине-бело-голубые приобрели пять аргентинцев. Сейчас за команду регулярно играют лишь двое из них. Что делать с остальными?

ГРАНДИОЗНЫЙ СКАНДАЛ. Замешан в деле о договорняках, якобы играл в покер с футболистами. Кого разнес Слуцкий

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий разжег грандиозный скандал в Голландии. После матча с ПСВ (3:3) он резко раскритиковал работу главного судьи Сердара Гезюбюйюка. В первом тайме тот сперва назначил пенальти в сторону ворот ПСВ, а после просмотра видеоповтора отменил решение. Справедливо ли Слуцкий обрушился на рефери?

ТУПИК. Что делать Войнову, если его снова дисквалифицирует НХЛ?

В ближайшее время НХЛ собирается выписать Вячеславу Войнову дополнительную дисквалификацию, которую можно обжаловать. При этом он уже пропустил сезон. Как это все на нем скажется?

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