Золотой дубль «Зенита», эксклюзивное интервью Слуцкого, итоги поражения Емельяненко
Главное к вечеру субботы, 25 июля.
Дзюба и штанга подарили Питеру Кубок. У «Зенита» — золотой дубль
Репортаж из Екатеринбурга о финале Кубка России, в котором чемпион победил «Химки» (1:0).
Жесткое, но справедливое высказывание главного тренера «Рубина» об особенностях национальных арбитров.
Магомед Исмаилов выиграл у Александра Емельяненко на турнире АСА 107.
Тело 82-летнего ветерана советского спорта, ушедшего три дня назад в лес за грибами, найдено в реке Вейна.
Обозреватель «СЭ» подводит итоги сезона-2019/20 для армейцев и дает прогноз на их будущее.
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