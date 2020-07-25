Золотой дубль «Зенита», эксклюзивное интервью Слуцкого, итоги поражения Емельяненко

Главное к вечеру субботы, 25 июля.

Репортаж из Екатеринбурга о финале Кубка России, в котором чемпион победил «Химки» (1:0).

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