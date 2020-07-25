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Золотой дубль «Зенита», эксклюзивное интервью Слуцкого, итоги поражения Емельяненко

20:30
25 июля. Екатеринбург. «Зенит» — «Химки» — 1:0. Гол Артема Дзюбы (справа) принес питерцам победу в финале Кубка. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
25 июля. Екатеринбург. «Зенит» — «Химки» — 1:0. Гол Артема Дзюбы (справа) принес питерцам победу в финале Кубка. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главное к вечеру субботы, 25 июля.

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Обозреватель «СЭ» подводит итоги сезона-2019/20 для армейцев и дает прогноз на их будущее.

ЦИФРА ДНЯ
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«Зенит» во второй раз в истории оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны
ЦИТАТА
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Леонид Слуцкий
главный тренер «Рубина»

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