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Золото «Зенита» и ситуация в «Спартаке», Квят не преклонил колено, атлеты покидают Россию

6 июля 2020, 21:15
«Зенит» празднует в аэропорту «Пулково». Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
«Зенит» празднует в аэропорту «Пулково». Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Главное к вечеру понедельника, 6 июля.

В чем уникальность чемпионства «Зенита»

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Рассказываем о ситуации и возможных переменах в красно-белом клуб.

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Наша легкая атлетика начинает терять спортсменов. Даже юниоры думают о смене гражданства.

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ЦИТАТА
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Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

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