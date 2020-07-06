Золото «Зенита» и ситуация в «Спартаке», Квят не преклонил колено, атлеты покидают Россию
6 июля 2020, 21:15
Главное к вечеру понедельника, 6 июля.
В чем уникальность чемпионства «Зенита»
Клуб из Санкт-Петербурга досрочно завоевал золотые медали в 26-м туре РПЛ.
Рассказываем о ситуации и возможных переменах в красно-белом клуб.
«Квят не поддался на провокации Хэмилтона». Реакция пользователей на отказ российского гонщика преклонить колено
Не все пилоты встали на колено перед стартом «Гран-при Австрии».
Наша легкая атлетика начинает терять спортсменов. Даже юниоры думают о смене гражданства.
Обозреватель «СЭ» — о причинах уверенной победы сине-бело-голубых в РПЛ.
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