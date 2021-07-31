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Золото Рылова и Бацарашкиной, русский финал в теннисе на ОИ, победа «Спартака» в Самаре

02:30
Евгений Рылов. Фото Getty Images
Евгений Рылов. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 30 июля.

Успехи России нервируют соперников: итоги 30 июля на Олимпиаде

Семь главных событий пятницы в Токио.

Великий Рылов тянет на своей спине все российское плавание. Евгений теперь двукратный олимпийский чемпион

И он недоволен собой: «Я вообще-то хотел мировой рекорд».

Девушка с колдовским амулетом. Бацарашкина снова с золотом Олимпиады!

Виталина Бацарашкина взяла свое второе золото в Токио.

На Олимпиаде в Токио будет русский финал. Такого теннис не видел 13 лет!

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев поспорят за золото с Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

«Спартак» одержал «мусорную» победу в Самаре. Проблемы в игре очевидны, зато есть результат

Красно-белые впервые выиграли в официальном матче под началом Руя Витории.

«Эта гонка, вероятно, не была чистой». Американец и британец, проигравшие Рылову, едва не устроили скандал

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