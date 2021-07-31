Золото Рылова и Бацарашкиной, русский финал в теннисе на ОИ, победа «Спартака» в Самаре

Семь главных событий пятницы в Токио.

И он недоволен собой: «Я вообще-то хотел мировой рекорд».

Виталина Бацарашкина взяла свое второе золото в Токио.

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев поспорят за золото с Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

Красно-белые впервые выиграли в официальном матче под началом Руя Витории.