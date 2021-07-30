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Золото российских рапиристок и другие итоги дня на Олимпийских играх

02:15
Рапиристки принесли сборной России восьмое золото Олимпиады-2020. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рапиристки принесли сборной России восьмое золото Олимпиады-2020. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 29 июля.

Травмированная рапиристка принесла России золото. Драматичный финал, где наша спортсменка не могла встать на ноги

Дериглазова, Коробейникова, Мартьянова и Загидуллина выиграли золото в женской командной рапире.

Россиянок придержали судьи, по Байлз никто не скучал. У нас — бронза в женском многоборье гимнасток на Олимпиаде

Ангелине Мельниковой не хватило 0,2 балла до золота, его и без Байлз забрала Америка.

Мнение Игоря Рабинера о назначении Валерия Карпина в сборную России

Обозреватель «СЭ» — о новом главном тренере национальной команды и его первой пресс-конференции.

«Сочи» забил четыре мяча в Азербайджане и работает на рейтинг России. Но дальше будет труднее

Российский дебютант еврокубков показал в первом раунде стопроцентный результат.

Золото для России в бассейне и финалы на корте: главные события 30 июля на Олимпиаде

Обзор главных событий пятницы, седьмого медального дня Олимпийских игр в Токио.

Серебро от экипажа, которого не было еще прошлым летом. Чудо в гребле

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Медведев уезжает с Олимпиады ни с чем, Хачанов поборется за медаль. Российского полуфинала в Токио не будет

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Темникова оставила Ефимову без коронной дистанции на Олимпиаде. А сама провалилась в Токио

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Расистский и гомофобный скандалы в Токио: пока одни стоят на коленях, другие оскорбляют африканцев и геев

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Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!

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Покажет ли себя Дзюба перед Карпиным? Победит ли Николич ЦСКА в пятый раз подряд?

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«Втройне обидно и стыдно, что не получилось показать результат». Медведев — после провала на Олимпиаде

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«Я хочу вернуться. Запрещают...» Трефилов — о мечтах

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