Золото российских рапиристок и другие итоги дня на Олимпийских играх

Дериглазова, Коробейникова, Мартьянова и Загидуллина выиграли золото в женской командной рапире.

Ангелине Мельниковой не хватило 0,2 балла до золота, его и без Байлз забрала Америка.

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