Золото российских рапиристок и другие итоги дня на Олимпийских играх
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 29 июля.
Травмированная рапиристка принесла России золото. Драматичный финал, где наша спортсменка не могла встать на ноги
Дериглазова, Коробейникова, Мартьянова и Загидуллина выиграли золото в женской командной рапире.
Ангелине Мельниковой не хватило 0,2 балла до золота, его и без Байлз забрала Америка.
Обозреватель «СЭ» — о новом главном тренере национальной команды и его первой пресс-конференции.
Российский дебютант еврокубков показал в первом раунде стопроцентный результат.
Обзор главных событий пятницы, седьмого медального дня Олимпийских игр в Токио.
Серебро от экипажа, которого не было еще прошлым летом. Чудо в греблечитать >
Медведев уезжает с Олимпиады ни с чем, Хачанов поборется за медаль. Российского полуфинала в Токио не будетчитать >
Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!читать >
Покажет ли себя Дзюба перед Карпиным? Победит ли Николич ЦСКА в пятый раз подряд?читать >
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю