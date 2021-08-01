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Золото нашей сборной в фехтовании и победа «Локо» в дерби. Главное за субботу

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Сборная России по фехтованию. Фото Getty Images
Сборная России по фехтованию. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 31 июля.

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ЦИФРА ДНЯ
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золото России
на Олимпиаде-2020 завоевала женская сборная саблисток в командном турнире
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