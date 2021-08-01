Золото нашей сборной в фехтовании и победа «Локо» в дерби. Главное за субботу

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 31 июля.

Ольга Никитина пришла на помощь титулованным Софье Великой и Софии Поздняковой. Теперь Ольга — тоже олимпийская чемпионка.

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