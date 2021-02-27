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Золото Большунова, победа «Локо» в дерби, ничья «Зенита» и «Ростова» в Петербурге

22:00
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 27 февраля.

Большунов разорвал пятерых норвежских «рюкзаков». И он наконец чемпион!

Впервые за четыре года российский лыжник стал чемпионом мира — Александр наконец взял эту вершину.

«На последнем подъеме говорил себе: сегодня чемпионом мира буду я, а не кто-то другой». Большунов — об историческом триумфе

Лидер сборной России рассказал о своей исторической победе.

«Локомотив» — ЦСКА: все голы матча РПЛ

27 февраля в Москве «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» одержал победу над ЦСКА (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Зенит»: нечемпионская игра, нечемпионский результат. «Ростов» в меньшинстве вырвал ничью в Питере

Лидеры премьер-лиги уступали «Ростову» до середины второго тайма, затем забили два мяча, но все-таки упустили победу.

Капризов уничтожил звездного канадца! Российский нападающий тащит «Миннесоту» в лидеры

Очередной результативный матч экс-форварда ЦСКА.

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