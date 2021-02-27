Золото Большунова, победа «Локо» в дерби, ничья «Зенита» и «Ростова» в Петербурге

Впервые за четыре года российский лыжник стал чемпионом мира — Александр наконец взял эту вершину.

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1 российский лыжник Александр Большунов впервые стал чемпионом мира

ЦИТАТА На финише понимал: я чемпион мира. Даже слезы наворачивались

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